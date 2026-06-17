Лихачев назвал Вьетнам главным в своем регионе по уровню сотрудничества с РФ Лихачев отметил уровень сотрудничества РФ и Вьетнама

Москва17 июн Вести.С 80-х годов РФ и Вьетнам активно развивают сотрудничество в энергетике и сфере исследовательских реакторов. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он добавил, что сотни граждан Вьетнама получили образование, связанное с работой реакторов, в РФ.

Конечно Вьетнам [– главная страна в регионе по уровню сотрудничества с РФ]. Мы знаем исторически, с 80-х годов мы дружим, работаем совместно, и огромное количество планов дальнейших, и в энергетике. И в сфере исследовательских реакторов сотни ребят получили образование у нас. Но к Вьетнаму начинают подтягиваться другие страны отметил Лихачев

Ранее Лихачев рассказал о российско-филиппинском сотрудничестве. По его словам, страна больше всего заинтересована в строительстве российской плавучей АЭС на своей территории.