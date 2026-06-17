Москва17 июн Вести.Лаос, Индонезия, Камбоджа, а также Филиппины являются перспективными направлениями для работы РФ в Юго-Восточной Азии. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он добавил, что за 7 лет работы в Бангладеш вырос новый город, а один из блоков строящейся АЭС находится на этапе пусковых операций.

Мы подписались с Лаосом буквально на этой неделе. Очень активно Индонезия хочет войти в "малую мощность". Свои есть планы в Камбодже. Ну и Филиппины тоже… Интерес есть. Политика, конечно, дело понятное. С другой стороны, все задают вопрос, а что-то вы можете показать, что вы предлагаете?… Мы говорим: хотите, вы в соседнюю страну под названием Бангладеш заедете и увидите, как фактически в этом климате, в этом укладе за семь лет вырос целый город. И один из блоков [АЭС] уже находится в стадии пусковых операций. Вот это, мне кажется, очень важно для наших партнеров рассказал глава Росатома

Ранее Лихачев особенно отметил уровень сотрудничества РФ и Вьетнама в ядерной сфере. По его словам, совместная работа двух стран развивается еще с 80-х годов.