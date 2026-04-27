Росатом в ближайшие дни будет готов к пуску АЭС "Руппур" в Бангладеш Лихачев: Росатом в ближайшие дни запустит реактор первого блока АЭС "Руппур"

Москва27 апр Вести.Росатом намерен в ближайшие дни выйти на физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш, построенной при участии РФ. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом"​​​.

В ближайшие дни мы рассчитываем выйти на физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" сказал он

Подготовка к запуску первого блока атомной станции началась в январе этого года. По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Бангладеш Александра Хозина, АЭС "Руппур" является очень серьезным и перспективным с точки зрения обеспечения энергетических потребностей экономики страны проектом.