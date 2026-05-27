Глава "Росатома" сообщил, на какой стадии находится проект АЭС в Казахстане

Глава "Росатома" рассказал, на каком этапе находится проект АЭС "Балхаш" Глава "Росатома" сообщил, на какой стадии находится проект АЭС в Казахстане

Москва27 мая Вести.Росатом с 2025 года ведет активную работу по проектированию АЭС "Балхаш" в Казахстане. Подробнее о том, на каком этапе находится разработка проекта, рассказал информационной службе "Вести" генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он напомнил, что в прошлом году руководство Казахстана объявило о завершении тендера по выбору лидера в международном консорциуме по строительству атомной электростанции.

Лидером был признан "Росатом". И вот, начиная с прошлого года, мы ведем активную работу. Сейчас можно говорить о трех серьезных направлениях. Еще в августе прошлого года мы вышли на площадку в районе поселка Улькен на берегу озера Балхаш для проведения изысканий, которые идут полным ходом. Изучается сейсмика, геология, вода, температурные режимы - примерно 95% работы уже проведено рассказал Алексей Лихачев

К концу года будет сформирован отчет об изыскании, который позволит выбрать место расположение атомной электростанции и определить особенности технологического проекта.

Для Казахстана "Балхаш" - первая атомная электростанция. Ее строительство, по предварительным оценкам, займет 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах.