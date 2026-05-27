Москва27 мая Вести.Китайские атомщики предлагали Казахстану свой проект сооружения атомной электростанции, однако Астана выбрала российский вариант, по которому сейчас проектируется АЭС "Балхаш", с учетом многолетних связей между странами и наличия Евразийского союза. О причинах такого решения казахстанских коллег рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, Казахстан очень сильно интегрирован в мировую атомную отрасль и в любом случае активно сотрудничает с Китаем в этой сфере.

Являясь таким самым мощным игроком, игроком номер один в сфере природного урана, Казахстан, конечно, имеет прекрасные отношения с китайскими атомщиками, и эти отношения, очевидно, будут развиваться. И ничего тут такого нет, что бы нас расстраивало, а наоборот, потому что и у нас планы развития отношений с Китайской Народной Республикой, с китайскими атомщиками, тоже уходящие за горизонт этого столетия подчеркнул Лихачев

Сыграли свою роль, по его мнению, и другие соображения.

Важно понять не только наличие, собственно, будущей станции, но и те компетенции, которые страна хочет приобрести вместе с этим энергетическим объектом. Локализацию не только добычи, но и, скажем, конверсии урана, обогащения. Фабрикации топлива, подготовки кадров, вот такого системного участия в создании национальной машиностроительной продукции. И в этом смысле, конечно, с учетом Евразийского экономического союза, с учетом таких многолетних связей между промышленностью России и Казахстана, языковой общности, культурных связей - конечно, здесь платформа для такого системного развития гораздо раньше создана отметил глава Росатома

И речь идет не только о периоде существования Советского Союза, подчеркнул он.

Дело и в последних десятилетиях, когда и президент Российской Федерации всегда ставил нам приоритетную задачу на интеграцию с Центральной Азией, с Казахстаном. Мне посчастливилось быть участником создания и Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, и Евразийского союза, активно работать над созданием документов единого экономического пространства Евразийского союза. И сейчас с огромным удовольствием вижу, как это начинает работать на интеграцию, в том числе и в атомной отрасли сказал Лихачев

По словам главы Росатома, именно работа в последние десятилетия теперь дает возможность реализовывать такие проекты, как строительство АЭС "Балхаш".

С учетом отсутствия у нас таможенной границы, общей миграционной политики, общей системы технического регулирования и стандартов, единых подходов в подготовке кадров, конечно же, эти предпосылки, созданные Владимиром Владимировичем [Путиным], еще когда он был председателем правительства Российской Федерации - они сейчас начинают выступать как очень мощные рычаги поддержки и реализации таких крупнейших, глобальных, планетарного масштаба инфраструктурных проектов заключил Лихачев

Также глава Росатома рассказал, на каком этапе находится сейчас проект АЭС "Балхаш".