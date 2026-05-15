Москва15 мая Вести.Росатом договорился о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Руанде, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на Съезде союза машиностроителей России.

Договорились о строительстве АЭС с Казахстаном, Мьянмой, Вьетнамом, Руандой. Вчера закончились переговоры в Индонезии. Росатом сооружает 26 атомных энергоблоков большой мощности и два малых энергоблока. Работают плавучие энергоблоки, есть заказы и на них