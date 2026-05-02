Москва2 мая Вести.Физический пуск первого энергоблока строящейся в Бангладеш по российскому проекту АЭС "Руппур" стал моментом радости и торжества для наших атомщиков. Об этом рассказал ИС "Вести" директор филиала акционерного общества "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ) в Бангладеш Руслан Масагутов.

Этап физического пуска - вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности для проверки нейтронно-физических характеристик - один из ключевых в процессе ввода энергоблока в эксплуатацию. Специалистам важно подтвердить, что реактор будет работать надежно и безопасно.

Радость и, я бы сказал, торжество: реактор наконец-то задышал. Много у нас операций было, которые надо было пройти, много сложностей технических, которые мы решили. И вот этот момент настал заявил Руслан Масагутов

Дальше непосредственное управление всеми производственными процессами на АЭС "Руппур" возьмет на себя местная компания-эксплуатант.

Мы являемся эксплуатирующей организацией, и именно нам предстоит управлять этой атомной электростанцией. Поэтому сегодняшний день очень важен для нас подчеркнул в интервью ИС "Вести" управляющий директор компании-эксплуатанта АЭС "Руппур" Захедул Хассан

Тем временем генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал ИС "Вести" о значении АЭС "Руппур" для Бангладеш.