Москва29 апрВести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Курской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию. Это означает, что объект начинает полноценную работу в энергосистеме страны.
По словам Лихачева, случившееся — это подарок Родине на 1 Мая.
Подписан приказ, блок в промышленной эксплуатации. Начиная с этого понедельника, с позавчерашнего дня у нас на один атомный энергоблок в стране больше в промышленной эксплуатациисообщил гендиректор Росатома
Ввод в эксплуатацию нового энергоблока является важным этапом в развитии атомной энергетики России и направлен на повышение надежности энергоснабжения и увеличение доли атомной генерации в общем балансе. Курская АЭС-2 строится по проекту, аналогичному Курской АЭС, с применением современных технологий, обеспечивающих повышенную безопасность и эффективность.