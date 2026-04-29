Курская АЭС-2 запустила первый энергоблок Лихачев: Росатом ввел в эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2

Москва29 апр Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Курской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию. Это означает, что объект начинает полноценную работу в энергосистеме страны.

По словам Лихачева, случившееся — это подарок Родине на 1 Мая.

Подписан приказ, блок в промышленной эксплуатации. Начиная с этого понедельника, с позавчерашнего дня у нас на один атомный энергоблок в стране больше в промышленной эксплуатации сообщил гендиректор Росатома

Ввод в эксплуатацию нового энергоблока является важным этапом в развитии атомной энергетики России и направлен на повышение надежности энергоснабжения и увеличение доли атомной генерации в общем балансе. Курская АЭС-2 строится по проекту, аналогичному Курской АЭС, с применением современных технологий, обеспечивающих повышенную безопасность и эффективность.