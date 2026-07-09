Лихачев: запуск АЭС "Эль-Дабаа" в Египте ожидается в 2028 году

Лихачев: АЭС "Эль-Дабаа" в Египте запустят в 2028 году Лихачев: запуск АЭС "Эль-Дабаа" в Египте ожидается в 2028 году

Москва9 июл Вести.Первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, строящейся при участии России, планируется подключить к сети в 2028 году. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на церемонии установки корпуса ядерного реактора энергоблока №2 в проектное положение, его слова передает РИА Новости.

Вместе с египетскими партнерами прикладываем все усилия, чтобы обеспечить​​​ ... подключение энергоблока к сети в 2028 году. сказал он

После загрузки ядерного топлива должен состояться физический пуск реактора - в нем начнется управляемая цепная ядерная реакция. Затем мощность установки будут постепенно увеличивать. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда выработанная электроэнергия начнет поступать в энергосеть Египта.

АЭС "Эль-Дабаа" находится в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Станция будет включать четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+". Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.