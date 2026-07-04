Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить к концу 2026 года Гендиректор "Аккую Нуклеар" рассказал о ходе строительства АЭС в Турции

Москва4 июл Вести.Первый энергоблок атомной электростанции "Аккую", которую в Турции строит госкорпорация "Росатом", собираются запустить до конца 2026 года. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

Он также сообщил, что на втором, третьем и четвертом энергоблоках ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется подготовка персонала.

Мы концентрируемся на готовности первого комплекса и готовности первого пускового блока к концу этого года к выдаче электроэнергии. Второй, третий, четвертый блоки – строительно-монтажные работы. Мы продолжаем взаимодействие с регулятором Турецкой Республики по вопросам лицензирования. Обучаем персонал на уникальном нашем полномасштабном тренажере ПМТ. Это позволяет нам уверенно сказать, что мы идем вперед и все этапы, ключевые этапы, проходим своевременно заявил Буцких

Ранее стало известно, что госкорпорация "Росатом" планирует в июле приступить к ключевому этапу пусконаладочных работ перед запуском первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".