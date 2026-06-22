Лихачев сообщил о завершении строительных работ на первом блоке АЭС "Аккую"

Лихачев объявил о завершении строительства первого блока АЭС "Аккую" в Турции Лихачев сообщил о завершении строительных работ на первом блоке АЭС "Аккую"

Москва22 июн Вести.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции завершено, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена сказал он в ходе визита на станцию

По его словам, до начала пусковых операций "остаются считанные недели". Лихачев подчеркнул, что по итогам выполненных работ будет проведена ревизия и и внесены корректировки в финальный этап запуска АЭС.

Ранее в июне сообщалось, что на АЭС "Аккую" отрепетировали загрузку ядерного топлива.