Лихачев поздравил американцев с запуском микрореактора Лихачев: создание в США микрореакторов подтверждает правильный курс Росатома

Москва5 июл Вести.Создание в США микрореакторов свидетельствует о том, что Росатом избрал верный курс, когда начал строить малые атомные станции. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он также поздравил американцев с запуском собственного микрореактора.

Но активное движение США в направлении развития проектов атомных станций малой мощности – еще одно подтверждение верности курса на широкое внедрение подобных проектов, который в свое время проложил Росатом, запустив первую в мире плавучую малую АЭС на Чукотке цитирует слова Лихачева издание "Страна Росатом"

По словам главы госкорпорации, резкая активизация американских разработок демонстрирует, что прогнозы об ускорении развития атомной энергетики в мир – это не просто гипотезы.

Ранее Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока атомной станции "Аккую" в Турции. Ключевой этап пусконаладочных работ на этом энергоблоке начнется в июле.