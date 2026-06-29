Москва29 июнВести.Госкорпорация "Росатом" планирует в июле приступить к ключевому этапу пусконаладочных работ перед запуском первого энергоблока строящейся в Турции атомной электростанции (АЭС) "Аккую".
Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в беседе с РИА Новости.
По его словам, график предпусковых мероприятий для энергоблока №1 АЭС "Аккую" был утвержден с высокой степенью детализации, рассчитанной практически до дней.
Наша главная задача - в июле перейти к горячей обкаткезаявил Лихачев
В ходе данного этапа происходит проверка работоспособности оборудования в тестовых режимах с проведением полноценного комплекса предпусковых испытаний. При этом применяются безурановые имитаторы ядерного топлива, отмечается в публикации.
"Аккую" – это первая атомная электростанция в Турции, строящаяся при непосредственном участии России. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков, оснащенных современными российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого из этих блоков составляет 1200 мегаватт.
Ранее Лихачев заявил, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции завершено.