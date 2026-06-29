Лихачев анонсировал этап горячей обкатки перед пуском блока АЭС "Аккую" в Турции

Росатом назначил на июль основные работы перед пуском блока №1 АЭС "Аккую" Лихачев анонсировал этап горячей обкатки перед пуском блока АЭС "Аккую" в Турции

Москва29 июн Вести.Госкорпорация "Росатом" планирует в июле приступить к ключевому этапу пусконаладочных работ перед запуском первого энергоблока строящейся в Турции атомной электростанции (АЭС) "Аккую".

Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в беседе с РИА Новости.

По его словам, график предпусковых мероприятий для энергоблока №1 АЭС "Аккую" был утвержден с высокой степенью детализации, рассчитанной практически до дней.

Наша главная задача - в июле перейти к горячей обкатке заявил Лихачев

В ходе данного этапа происходит проверка работоспособности оборудования в тестовых режимах с проведением полноценного комплекса предпусковых испытаний. При этом применяются безурановые имитаторы ядерного топлива, отмечается в публикации.

"Аккую" – это первая атомная электростанция в Турции, строящаяся при непосредственном участии России. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков, оснащенных современными российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого из этих блоков составляет 1200 мегаватт.

Ранее Лихачев заявил, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции завершено.