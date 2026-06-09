"Репетицию" загрузки ядерного топлива провели в Турции на АЭС "Аккую"

На турецкой АЭС "Аккую" отрепетировали загрузку ядерного топлива "Репетицию" загрузки ядерного топлива провели в Турции на АЭС "Аккую"

Москва9 июн Вести.Имитационные тепловыделяющие сборки (ИТВС) загрузили в корпус реактора первого энергоблока турецкой АЭС "Аккую", которую возводит Росатом, это можно назвать "репетицией" загрузки ядерного топлива, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Аккую Нуклеар".

Запустить первый блок АЭС "Аккую" планируется в 2026 году, говорил ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В ходе операции в реактор были последовательно загружены 163 ИТВС, полностью повторяющие характеристики ядерного топлива по конструкции, массе и габаритам, но не содержащие ядерных материалов отмечается в сообщении

Имитаторы ИТВС произвел Новосибирский завод химконцентратов.

Завершение загрузки имитационных тепловыделяющих сборок на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в "Аккую Нуклеар" назвали генеральной репетицией загрузки ядерного топлива. Операция прошла в соответствии с нормами безопасности под надзором агентства по ядерному регулированию Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что выработку электроэнергии на АЭС "Аккую" начнут в ближайшее время.