В Египте на АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора второго энергоблока В Египте установили корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Москва9 июл Вести.В Египте установлен корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа". Генеральный директор российской госкорпорации "Росатом", которая строит АЭС, Алексей Лихачев рассказал, что остаются считанные месяцы до завоза ядерного топлива на площадку, сообщает ИС "Вести".

Это не просто технологическое событие, это действительно новое качество стройки, уже два энергоблока переходят, в состояние объекта использования атомной энергии, и буквально считанные месяцы до начала следующего года остаются до завоза ядерного топлива на площадку АЭС "Эль-Дабаа" отметил Лихаче

Корпус ядерного реактора монтируется по технологии open top, когда основные строительные конструкции – внутренняя и внешняя защитная оболочки – еще находятся в стадии строительства. Такой метод дает ряд преимуществ, позволяющих возводить энергоблок быстрее.

Здесь мы выигрываем по времени для начала последующих технологических операций, таких как монтаж парогенератора и безусловно один из главных технологических процессов – начало сварки главного циркуляционного трубопровода рассказал директор по сооружению второго блока АЭС Михаил Сяткин

Египетская атомная электростанция станет одной из самых передовых на планете по всем показателям, в том числе и по безопасности. Физическую сохранность ядерного реактора обеспечивает защитная оболочка - больше метра армированного бетона, которая опоясывает сердце энергоблока, защищая его от любого внешнего воздействия. А технологические процессы будут обеспечиваться независимыми, дублирующими друг друга автоматизированными системами управления.

Данный проект учел уроки Фукусимы, учитывает последние требования документов МАГАТЭ, опыт эксплуатации аналогичных энергоблоков в России. На сегодняшний день с точки зрения безопасности – это передовой энергоблок отметил директор по проектированию АЭС "Эль-Дабаа" Владислав Васин

В 2028 будет запущен первый из четырех энергоблоков. А к 2030-му АЭС "Эль-Дабаа" выйдет на проектную мощность в 4,8 тыс. мегаватт и будет обеспечивать десятую часть энергопотребления всей Арабской Республики.