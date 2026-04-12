Москва12 апр Вести.Делегация комитета Госдумы РФ по энергетике посетила площадку строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте. АЭС строится госкорпорацией "Росатом". Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов рассказал ИС "Вести" о возможностях, которые появятся у жителей Египта с запуском этой АЭС.

Строительство атомной электростанции играет важную роль в планах Египта по обеспечению экономики устойчивой энергетикой.

Увеличивается объем производимой электроэнергии. Можно строить линии, передавать сетями в другие страны, с которыми Египет построил уже соединения своих электропроводящих сетей. Межпарламентское взаимодействие позволит нам обменяться нашими компетенциями, нашими наработками рассказал Шульгинов

Заместитель председателя совета директоров по эксплуатации и техническому обслуживанию АЭС "Эль-Дабаа" Мохамед Рамадан подчеркнул важность совместного проекта.

Вместе с российскими коллегами мы работаем как единая команда ради достижения высокой цели. Строительство атомной электростанции играет важную роль для Египта, и другие страны континента внимательно следят за нашей работой. Уверен, что вместе мы добьемся успеха отметил он

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что строительство первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа" станет новым символом дружбы с Россией.