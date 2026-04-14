Москва14 апр Вести.Строящаяся с участием России первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа" должна по плану начать работу в 2028 году. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что в строительстве уже задействовано более 25 тысяч человек.

Наша задача - начиная со следующего года превратить первый блок в объект использования атомной энергии. Это значит, что в 2027 году на площадку прибудет топливо, и начнутся тестовые, а потом пусковые процедуры с тем, чтобы в 2028 году первая электроэнергия, первая атомная электроэнергия была готова, в сети египетского потребителя. Потом пойдут второй, третий, четвертый блок. Так, что в 30-м мы, как и обещали, закончили этот проект сказал Лихачев

Ранее делегация комитета Госдумы РФ по энергетике посетила площадку строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте. АЭС строится госкорпорацией "Росатом".