Росатом и Египет в деталях обсудили, как реализуется проект АЭС "Эль-Дабаа" Лихачев: Росатом и Египет детально обсудили планы по проекту АЭС "Эль-Дабаа"

Москва14 апр Вести.Росатом и Египет детально обсудили планы реализации проекта египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщил ИС "Вести" руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Мы не просто провели переговоры с египетской делегацией и во главе с министром энергетики Египта очень детально рассмотрели и сегодняшний день, и планы по реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа". Мы сегодня ещё и доложили наши соображения руководителю правительства Египта, господину Мадбули, и получили одобрение наших подходов. Стройка сейчас находится в самом таком духоподъёмном состоянии сказал Лихачев

По его словам, сейчас на строительстве заняты свыше 25 тысяч работников.

Более 25 тысяч человек на стройке, ещё будет увеличиваться количество работников. И наша задача - начиная со следующего года превратить первый блок в объект использования атомной энергии. Это значит, что в 27-м году на площадку прибудет топливо и начнутся тестовые, а потом пусковые процедуры отметил глава Росатома

Ранее он назвал строящуюся атомную электростанцию "Эль-Дабаа" в Египте предметом своего самого большого вдохновения.