Российская АЭС в Турции станет самой крупной инвестицией РФ в экономику Анкары АЭС "Аккую" станет самой крупной инвестицией РФ в турецкую экономику

Москва4 июл Вести.АЭС "Аккую", которую Росатом строит в Турции, станет самой крупной инвестицией РФ в экономику Анкары. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

Он добавил, что АЭС будет использоваться по модели Build, Own, Operate (Строй, владей, эксплуатируй), которая позволит Росатому контролировать станцию и после завершения строительных работ.

"Строй, владей, эксплуатируй" – Build, Own, Operate. Это первый такой проект. И в этом плане он уникальный. Это самая крупная инвестиция российская в турецкую экономику, которая строит российско-турецкие отношения. И выгодно обеим сторонам. Проект поддерживается, безусловно, на уровне руководителей стран, правительств, и очень важно, чтобы вот эта публичная часть и частная часть, частное государственное партнерство, они всегда работали синхронно рассказал Дедусенко

Ранее сообщалось, что Росатом планирует приступить к ключевому этапу пусконаладочных работ на АЭС "Аккую" в июле. Это будет последний этап перед запуском первого энергоблока атомной станции.