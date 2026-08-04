Первый энергоблок АЭС "Аккую" планируют запустить к концу года Запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" планируется к концу 2026 года

Москва4 авг Вести.Ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции планируется к концу года. Об этом сообщил министр энергетики республики Алпараслан Байрактар.

Работы по запуску первого реактора продолжаются полным ходом. Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом сказал министр в эфире телеканала TRT Haber

По словам Байрактара, в рамках подготовительных работ к запуску АЭС требуется провести около 2 тыс. тестов, которые проводятся в настоящее время.

Ранее директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких сообщил, что на втором, третьем и четвертом блоках продолжаются строительно-монтажные работы, а также ведется обучение персонала.