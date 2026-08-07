Росатом: сложности с поставкой оборудования для АЭС "Аккую" были преодолены Росатом смог преодолеть сложности с поставкой оборудования для АЭС "Аккую"

Москва7 авг Вести.Росатом при строительстве первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции преодолел трудности с поставками оборудования. Об этом сообщили "Известиям" в госкомпании.

В Росатоме пояснили, что с турецкими партнерами были проведены надлежащие корректирующие мероприятия и было найдено решение. Альтернативное оборудование было приобретено у китайского поставщика.

На сегодня трудности, связанные с поставкой этого оборудования, преодолены, оно уже установлено и готово к работе в объеме, необходимом для пусковой готовности первого блока отметили в госкорпорации

4 августа министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" планируется к концу года. Байрактар добавил, что в рамках подготовительных работ к запуску АЭС требуется провести около 2 тыс. тестов, которые проводятся в настоящее время.