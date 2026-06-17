Лихачев: Филлипины прежде всего заинтересованы в плавучей АЭС из России

Лихачев рассказал о сотрудничестве РФ и Филиппин в области мирного атома Лихачев: Филлипины прежде всего заинтересованы в плавучей АЭС из России

Москва17 июн Вести.Власти Филиппин заинтересованы в строительстве российской плавучей АЭС на своей территории. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что перед сотрудничеством между странами в области ядерной энергии нужно наладить межправительственное взаимодействие.

В силу наличия островной структуры, береговых линий, их больше интересует плавучая атомная электростанция сказал Лихачев

По его словам, российская сторона налаживает контакты с местным филиппинским бизнесом по вопросу возведения будущих станций.

Ранее он рассказал, что Росатом на 100% готов вернуться на иранскую атомную электростанцию в городе Бушер.