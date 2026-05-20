Москва20 маяВести.Атомная энергетика прошла красной нитью через выступление президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Очень важно, что атомная энергетика сегодня такой красной линией прошла через выступление Владимира Владимировича и председателя Си Цзиньпина. Солидный такой раздел посвящен в итоговом заявлении не только сотрудничеству в строительстве атомных электростанций (АЭС), но и в исследовательской работе в следующих направлениях развитиясказал Лихачев
Ранее Лихачев сообщил, что Россия уже занимается строительством четырех энергоблоков атомных станций на территории Китая, но в перспективе может взяться и за больший объем проектов.