Лихачев отметил внимание Путина и Си Цзиньпина к вопросу атомной энергетики Лихачев: атомная энергетика красной нитью прошла через выступление Путина и Си

Москва20 мая Вести.Атомная энергетика прошла красной нитью через выступление президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Очень важно, что атомная энергетика сегодня такой красной линией прошла через выступление Владимира Владимировича и председателя Си Цзиньпина. Солидный такой раздел посвящен в итоговом заявлении не только сотрудничеству в строительстве атомных электростанций (АЭС), но и в исследовательской работе в следующих направлениях развития сказал Лихачев

Ранее Лихачев сообщил, что Россия уже занимается строительством четырех энергоблоков атомных станций на территории Китая, но в перспективе может взяться и за больший объем проектов.