В Бангладеш заработал первый энергоблок построенной с участием РФ АЭС "Руппур" ТАСС: состоялся физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш

Москва28 апр Вести.Ядерное топливо загружено в реактор первого энергоблока строящейся по российскому проекту атомной электростанции "Руппур".

Как сообщает ТАСС, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев нажал на символическую кнопку вместе с министром науки и технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом, дав старт физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции.

Физический пуск АЭС — это вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности для проверки нейтронно-физических характеристик. За ним следует энергетический пуск — набор мощности до уровня, позволяющего вращать турбину и выдавать электроэнергию в сеть.

Подготовка к запуску первого блока атомной станции началась в январе этого года. По словам чрезвычайного и полномочного посла России в Бангладеш Александра Хозина, АЭС "Руппур" является очень серьезным и перспективным с точки зрения обеспечения энергетических потребностей экономики страны проектом.