Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш находится на ключевом этапе Глава Росатома: строительство АЭС в Бангладеш находится на ключевом этапе

Москва12 июн Вести.Строительство атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш находится на ключевом этапе, наступает физический пуск станции, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

В своей статье для бангладешского издания Daily Sun Алексей Лихачев написал, что проект находится на ключевом этапе: загрузка топлива в реактор первого энергоблока означает начало физического пуска.

В активную зону реактора уже загружены 163 тепловыделяющих сборок. Далее реактор выведут на минимально контролируемый уровень мощности и будут ее постепенно повышать.

Следующий этап - энергетический пуск, по завершении которого вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть пишет он

Лихачев отмечает, что в реализации проекта задействована 71 местная компания, а закупки у локальных поставщиков достигали 90%. На разных этапах реализации проекта на площадке работали десятки тысяч человек. На пике строительства - более 30 тысяч, сегодня - свыше 21 тысячи специалистов, из которых около 80% составляют граждане Бангладеш.