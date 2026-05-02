Москва2 мая Вести.Экономика Бангладеш, как и любой развивающейся страны, в условиях современных вызовов нуждается в создании суверенных источников энергии, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В Бангладеш на этой неделе состоялся физический пуск первого энергоблока строящейся по российскому проекту атомной электростанции "Руппур".

Потребность в электроэнергии - первоочередная для экономики этого государства, указал глава Росатома.

Как и любая растущая экономика, экономика Бангладеш нуждается в первую очередь в энергии. Семь процентов роста ВВП подразумевает еще большую потребность в развитии электрогенерации. Более того, современные вызовы, в частности, события в Ормузском проливе, еще больше концентрируют потребность в энергетике и заставляют страны идти к созданию национальных, суверенных источников электрической энергии подчеркнул Лихачев

Ранее директор филиала акционерного общества "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ) в Бангладеш Руслан Масагутов в интервью ИС "Вести" отметил: физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" стал моментом радости и торжества для российских атомщиков.