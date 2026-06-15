Москва15 июн Вести.Лаос – это энергетический хаб, страна, которая активно развивает свою энергетику, является самодостаточной и имеет большой потенциал к экспорту электроэнергии. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, Лаос – это настоящая батарейка Юго-Восточной Азии.

И зацепившись за это конкурентное преимущество в Юго-Восточной Азии, наши партнеры хотят его расширить и углубить. Президент Лаоса … внимательно изучил структуру атомной промышленности нашей страны, все от подготовки кадров, кончая научными разработками, новыми исследованиями. И просто честно, откровенно, по итогам мне сказал: "Я хочу, чтобы вы то же самое сделали у нас". Достаточно быстро мы подготовили соглашение, которое подписываем сегодня. Оно включает в себя все направления, от выбора конкретного проекта. И это, скорее всего, будет малая наземная мощность, да, на базе реактора сказал Лихачев

Ранее глава Росатома заявил, что Лаос может стать энергетическим хабом в регионе.