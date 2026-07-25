АЭС "Ниньтхуан" покроет растущий энергоспрос во Вьетнаме, уверены в Росатоме Росатом: АЭС "Ниньтхуан" обеспечит Вьетнам надежной и безопасной энергией

Москва25 июл Вести.АЭС "Ниньтхуан", которая будет построена российской госкорпорацией "Росатом" на юге Вьетнама, позволит обеспечить растущие потребности страны в электроэнергии. Об этом заявил глава флагманского офиса Росатома во Вьетнаме Дмитрий Распопин в интервью ИС "Вести".

Россия построит во Вьетнаме первую атомную электростанцию, тем самым перезапустит атомный проект в стране, который ведет свою историю с 1960-х годов. Два энергоблока АЭС "Ниньтхуан" появятся на юге республики, где постоянно растет спрос на энергию.

По оценке Международного энергетического агентства, энергопотребление во Вьетнаме к 2030 году удвоится. "Ниньтхуан-1" обеспечит стабильную, надежную и безопасную энергию, которая сможет обслуживать интересы государства 24 на 7, учитывая повышенный спрос на юге страны отметил руководитель представительства российской госкорпорации в республике

Энергопотребление в стране удваивается каждые десять лет, и спрос уже превышает предложение. Вьетнамские города делают выбор в пользу электротранспорта, продажи электромобилей и электроскутеров бьют все рекорды, модернизации требует промышленность, страна активно привлекает инвестиции в дата-центры. Экономика нуждается в огромных объемах стабильной, низкоуглеродной энергии.