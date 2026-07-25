Два энергоблока АЭС во Вьетнаме планируют ввести в эксплуатацию до 2035 года

Во Вьетнаме назвали сроки строительства АЭС "Ниньтхуан", возводимой Росатомом Два энергоблока АЭС во Вьетнаме планируют ввести в эксплуатацию до 2035 года

Москва25 июл Вести.Два энергоблока АЭС "Ниньтхуан" во Вьетнаме планируется ввести в эксплуатацию до 2035 года, этот проект поможет обеспечить национальную ресурсную безопасность, заявил заместитель министра промышленности и торговли республики Нгуен Хоанг Лонг в интервью ИС "Вести".

Вьетнам вовсе не новичок в атомной отрасли. Еще в 1960-е во время войны в Институте ядерных исследований в Далате работал исследовательский реактор, установленный американцами. В период боевых действий на юге его остановили, все топливные стержни вынули и вывезли в США.

Возрождать проект начали уже советские ученые-ядерщики в марте 1982 года. В 1984 году реактор вновь запустили. За более чем 40 лет он проработал 70 тысяч часов, сегодня это единственная действующая установка во Вьетнаме.

Вьетнам принял решение возобновить строительство атомной электростанции "Ниньтхуан", включая первый и второй энергоблоки. Они должны быть введены в эксплуатацию до 2035 года, чтобы стать важным базовым источником энергии. Это поможет обеспечить национальную ресурсную безопасность и одновременно станет экологически чистым источником энергии, способствуя устойчивому развитию Вьетнама отметил заместитель министра

Реализация атомного проекта будет в том числе определять вектор межгосударственного стратегического сотрудничества и развития на ближайшие десятилетия.