Место размещения Южной АЭС пока не определено

Конкретное место размещения Южной АЭС еще обсуждается

Москва22 апр Вести.Конкретное место размещения Южной АЭС окончательно не определено. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

Планируется, что двухблочная АЭС будет построена до 2042 года.

При этом конкретное место размещения станции - в Краснодарском крае или Ростовской области - пока не определено говорится в сообщении

В Росатоме изданию сообщили, что оптимальным вариантом для строительства считают Новочеркасск.

Пока проект строительства АЭС находится на согласовании.