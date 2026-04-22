Конкретное место размещения Южной АЭС окончательно не определено. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство промышленности и энергетики Ростовской области.
Планируется, что двухблочная АЭС будет построена до 2042 года.
При этом конкретное место размещения станции - в Краснодарском крае или Ростовской области - пока не определеноговорится в сообщении
В Росатоме изданию сообщили, что оптимальным вариантом для строительства считают Новочеркасск.
Пока проект строительства АЭС находится на согласовании.