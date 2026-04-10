Москва10 апр Вести.Строительство атомного ледокола "Чукотка" для Северного морского пути (СМП) будет завершено в 2026 году. Об этом специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на Северном морском пути сегодня работают восемь атомных ледоколов, что является рекордом со времен Советского Союза.

У нас сейчас работает исторический рекорд. Это восемь атомных ледоколов, еще четыре мы строим. И в этом году, в конце года, будет завершено строительство еще девятого атомного ледокола "Чукотка". И поэтому у нас атомный ледокольный флот в ближайшее время увеличится… Даже в Советском Союзе максимальное количество атомных ледоколов, которое работало, было семь. Мы в прошлом году как раз превысили уже этот рекорд сообщил Панов

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что в России идет наращивание ледокольного флота.