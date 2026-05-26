Москва26 мая Вести.Серийный универсальный атомный ледокол (СУАЛ) "Ленинград" проекта 22220 готов почти на 33%, сообщил ИС "Вести" заместитель руководителя проекта Павел Дурасов.

Его основная миссия на Северном морском пути — обеспечение круглогодичной навигации и укрепление позиций России в Арктике, пояснил он.

Мы работаем практически по всем направлениям, максимально оптимизируем постройку рассказал Дурасов

Церемония закладки пятого ледокола состоялась на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге в начале 2024 года. Завод является одним из старейших и стратегически важных судостроительных предприятий страны. 26 мая предприятие отмечает 170-летний юбилей со дня основания. Указом президента коллектив удостоен ордена "За доблестный труд".