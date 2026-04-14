Новый рыболовный траулер "Капитан Юнак" на 90% собран из комплектующих РФ

Москва14 апр Вести.Большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) "Капитан Юнак" из Петербурга отправится в экспедицию на Дальний Восток. Пятый в серии БМРТ на 90 процентов состоит из отечественных комплектующих. Использовать российские комплектующие лучше, чем западные, рассказал ИС "Вести" заместитель главного строителя кораблей компании "Адмиралтейские верфи" Сергей Брусницын.

Намного стало лучше судно, проще управлять, и есть понимание у экипажа к работе оборудования. Оно тоже стало лучше. В принципе с российскими производителями работать намного лучше, чем с европейскими отметил он

БМРТ данной серии уже успешно ведут промысел в Охотском и Беринговом морях. При этом новый траулер более мощный по сравнению с предыдущими кораблями.

Это современное судно, уже более мощное, если сравнивать с предыдущими судами. Порядка 90 тонн сурими он перерабатывает, 30-35 тонн филе отметил капитан-директор траулера "Капитан Юнак" Аркадий Перетолчин

В ближайшие два года в строй будут введены еще три новейших траулера. На данный момент суда достраивают на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге.