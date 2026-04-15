В Петербурге на новом траулере "Капитан Юнак" поднят флаг РФ

Москва15 апр Вести.На Адмиралтейских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 14 апреля прошла церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом большом морозильном рыболовном траулере "Капитан Юнак", что стало итоговым торжественным событием завершения его строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Траулер пополнит флотилию одной из крупнейших промысловых компаний России говорится в сообщении в Telegram-канале

"Капитан Юнак" стал пятым судном проекта СТ-192. Траулер предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту.