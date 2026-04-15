Москва15 апрВести.На Адмиралтейских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 14 апреля прошла церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом большом морозильном рыболовном траулере "Капитан Юнак", что стало итоговым торжественным событием завершения его строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Траулер пополнит флотилию одной из крупнейших промысловых компаний России
"Капитан Юнак" стал пятым судном проекта СТ-192. Траулер предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту.