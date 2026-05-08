Москва8 мая Вести.В состав Военно-морского флота России принят носитель крылатых ракет "Калибр-НК" малый ракетный корабль "Буря". Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Отмечается, что корабль построен для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла".

Корабль "Буря" оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением говорится в сообщении

Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин принял участие в торжественной церемонии. Ее также посетили представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы и представители духовенства.

Первый подъем Андреевского флага произвел командир МРК капитан 3-го ранга Артем Кузичкин.