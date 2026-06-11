Новая малогабаритная торпеда может применяться с вертолётов, самолётов и БПЛА

КТРВ объявила о предварительных испытаниях универсальной малогабаритной торпеды Новая малогабаритная торпеда может применяться с вертолётов, самолётов и БПЛА

Москва11 июн Вести.Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) объявила о проведении предварительных испытаний универсальной малогабаритной торпеды УМТ, способной применяться с боевых беспилотников. Сообщение прозвучало на стенде предприятия в ходе форума "Флот‑2026", где демонстрацию осмотрели помощник президента Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

Способна поражать подводные лодки, необитаемые подводные аппараты. Применяется с вертолётов, самолётов, боевых беспилотников. Торпеда прошла предварительные испытания заявил представитель КТРВ, выступая на стенде предприятия

В официальном сообщении не приводится подробных технических характеристик торпеды и сроки проведения государственных испытаний или принятия на вооружение.

КТРВ входит в состав концерна "Алмаз‑Антей" и специализируется на создании высокоточного ракетного и торпедного вооружения; показанные на "Флот‑2026" образцы традиционно демонстрируются в присутствии руководства военного ведомства и представителей администрации.

Дальнейшие этапы испытаний и возможные сроки сертификации УМТ будут зависеть от результатов последующих государственных проверок и решений Минобороны.