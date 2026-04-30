"Алмаз-Антей": в РФ разрабатывают первую систему слежения за гражданскими БПЛА

Первую систему слежения за полетами гражданских беспилотников разрабатывают в РФ "Алмаз-Антей": в РФ разрабатывают первую систему слежения за гражданскими БПЛА

Москва30 апр Вести.В концерне "Алмаз-Антей" сейчас создают первую систему контроля над полетами гражданских беспилотников, рассказал ТАСС заместитель гендиректора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

В концерне сейчас заняты созданием элементов перспективной системы наблюдения и контроля за полетами беспилотников, заявил он.

По словам заместителя гендиректора "Алмаз-Антея", все ключевые организационные, технические и технологические решения для этой системы уже прошли экспериментальную проверку.

Как отметил Савицкий, эта система должна обеспечить "надежный контроль за полетами гражданских беспилотных воздушных судов".

Часть технологических решений уже реализована в средствах защиты от беспилотников и системах мониторинга воздушного пространства.

В марте министр транспорта России Андрей Никитин сообщал, что к концу 2026 года время получения разрешения на полеты гражданских беспилотников в РФ сократится до одного часа. По его словам, сейчас получение разрешения занимает сутки.