В РФ оценят перспективы использования дронов для контроля за соблюдением ПДД

Москва22 мая Вести.Российские власти рассмотрят возможность использования беспилотников для контроля за соблюдением правил дорожного движения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ правительства РФ.

Минтранс и МВД РФ, как отмечается, до 2028 года доложат в правительство о результатах работы.

Рассмотрение перспектив разработки и внедрения современных технологий, включая беспилотные летательные аппараты, для надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

Ранее Госдума РФ не поддержала законопроект, вводящий штрафы для водителей за нарушение средней скорости движения.

Между тем председатель профильной комиссии Общественного совета при Минтрансе РФ Алексей Зотов сообщил, что для допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования потребуется оснастить их соответствующей инфраструктурой, включая специальную разметку, светофоры и знаки.