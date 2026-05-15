Госдума не поддержала проект о штрафе за превышение средней скорости движения

Госдума отклонила проект о штрафах за нарушение средней скорости авто Госдума не поддержала проект о штрафе за превышение средней скорости движения

Москва15 мая Вести.Госдума РФ не поддержала законопроект, вводящий штрафы для водителей за нарушение средней скорости движения, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Законопроект об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предполагал ввести наказание за несоблюдение средней скорости. Нарушение можно вычислить с помощью двух дорожных камер, с помощью которых можно вычислить время проезда между ними. Проект предложило Заксобрание Вологодской области

Инициативу в апреле предложил отклонить профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Законопроект в четверг рассмотрела Госдума и решила не принимать.

Отклонить законопроект отмечается в думской базе

Ранее в Госдуме также выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.