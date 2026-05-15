Москва15 маяВести.Госдума РФ не поддержала законопроект, вводящий штрафы для водителей за нарушение средней скорости движения, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Законопроект об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предполагал ввести наказание за несоблюдение средней скорости. Нарушение можно вычислить с помощью двух дорожных камер, с помощью которых можно вычислить время проезда между ними. Проект предложило Заксобрание Вологодской области
Инициативу в апреле предложил отклонить профильный комитет по государственному строительству и законодательству.
Законопроект в четверг рассмотрела Госдума и решила не принимать.
Ранее в Госдуме также выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.