В Госдуме выступают против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Володин: в ГД выступают против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Москва30 апр Вести.Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что вопрос о снижении нештрафуемого порога превышения скорости не стоит на повестке нижней палаты парламента. Об этом он написал в мессенджере MAX.

Вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости автолюбителями ранее обсуждался. Со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение написал Володин

Спикер также отметил, что подавляющее большинство депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога.

По его словам, с такой позицией согласилось и правительство, одно из министерств которого первоначально выступило с данной инициативой. Володин подчеркнул, что считает недопустимым возвращение к теме, которая заведомо не найдет поддержки.

Также председатель ГД признал, что технические возможности контроля скорости растут, но усомнился в целесообразности их применения для ужесточения правил. Действующий порог в 20 км/ч спикер считает оптимальным.

Ранее глава ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что камеры фиксации нарушений технически готовы к снижению нештрафуемого порога с 20 до 2-3 км/ч. По его словам, современные устройства фиксируют скорость с погрешностью всего в 1 км/ч, а ведомство поддерживает такое решение.