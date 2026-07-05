Москва5 июл Вести.Скорость освобождения Константиновки российской армией вызывает удивление, заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, украинские СМИ не хотят подтверждать факт освобождения города, что, возможно, связано с его важностью для киевского режима.

То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны. Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что в Константиновке происходит сказал он

Ваннер отметил, что Константиновка была важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений.

Ранее во время совещания с военнослужащими о ходе специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие города Константиновка в ДНР открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.