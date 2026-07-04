В Германии предположили, как поведет себя Зеленский после потери Константиновки Читатели Die Welt считают, что Зеленский будет отрицать потерю Константиновки

Москва4 июл Вести.Освобождение населенного пункта Константиновка Вооруженными силами РФ вызвало активное обсуждение на немецком портале Die Welt.

Комментаторы поделились своим мнением и прогнозами по поводу дальнейших действий украинских властей и общего хода специальной военной операции.

Великая победа россиян. Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение двух-трех недель, а потом больше не будет об этом упоминать написал Wolf B

Еще один посетитель портала, Markus S, выразил удивление, так как до этого немецкие издания сообщали, что Вооруженные силы Украины якобы побеждают на поле боя.

Комментатор Hartmut S иронично отметил, что сводки украинского руководства создавали впечатление о преимуществе ВСУ в зоне военных действий, однако нынешняя ситуация заставила в этом усомниться.

Ранее сообщалось, что, взяв Константиновку под полный контроль, подразделения Вооруженных сил РФ продолжили наступление в сторону Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР).