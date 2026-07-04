Москва4 июлВести.Освобождение населенного пункта Константиновка Вооруженными силами РФ вызвало активное обсуждение на немецком портале Die Welt.
Комментаторы поделились своим мнением и прогнозами по поводу дальнейших действий украинских властей и общего хода специальной военной операции.
Великая победа россиян. Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение двух-трех недель, а потом больше не будет об этом упоминатьнаписал Wolf B
Еще один посетитель портала, Markus S, выразил удивление, так как до этого немецкие издания сообщали, что Вооруженные силы Украины якобы побеждают на поле боя.
Комментатор Hartmut S иронично отметил, что сводки украинского руководства создавали впечатление о преимуществе ВСУ в зоне военных действий, однако нынешняя ситуация заставила в этом усомниться.
Ранее сообщалось, что, взяв Константиновку под полный контроль, подразделения Вооруженных сил РФ продолжили наступление в сторону Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР).