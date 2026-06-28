NZZ: освбождение Константиновки войсакми РФ неизбежно, вопрос лишь во времени

На Западе считают переход Константиновки под контроль РФ вопросом времени NZZ: освбождение Константиновки войсакми РФ неизбежно, вопрос лишь во времени

Москва28 июн Вести.Освобождение Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками неизбежно, вопрос лишь во времени. Об этом говорится в материале, опубликованном в швейцарском издании Neue Zürcher Zeitung.

Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения…Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение… лишь вопрос времени указано в публикации

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные за последние сутки освободили 70 зданий в Константиновке. Сегодня стало известно еще о 26 освобожденных объектах.