В России могут снизить нештрафуемый порог скорости ЦОДД допустил снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч

Москва30 апр Вести.Гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил о технической готовности камер фиксации нарушений к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч.

По его словам, которые приводит Радио РБК, современные камеры позволяют фиксировать скорость с минимальной погрешностью.

Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда "за" сказал Кизлык

При этом он отметил, что окончательное решение по вопросу - за федеральным правительством и МВД. Данная тема обсуждается регулярно, однако результатов пока нет.

Кизлык также сообщил, что за последние годы количество смертей на дорогах снизилось с 888 до менее чем 300 в год. По его оценке, дальнейшее снижение аварийности требует точечных мер, и уменьшение порога скорости могло бы способствовать сокращению числа ДТП со смертельным исходом.