"Автодор" расширит контроль камер за ремнями и телефонами за рулем водителей

Москва14 апр Вести.Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко анонсировал расширение функционала дорожных камер в 2026 году, передает ТАСС.

В интервью агентству руководитель госкомпании объяснил, что сейчас с помощью особых комплексов на автомобилях аварийных комиссаров фиксируется значительное превышение скорости на трассах М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток".

В этом году расширим возможности – комплексы будут фиксировать остановку на обочине, водителей без ремней и использование телефона за рулем заявил специалист

По словам Петушенко, по окончании 2025 года сеть трасс увеличилась почти на 1000 км. Вместе с тем, аварийность снизилась на 11,4%, а число погибших в произошедших ДТП упало на 18%.