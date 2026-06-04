В новых регионах планируют отремонтировать 800 километров дорог в 2026 году Автодор: в этом году планируется восстановить 800 км дорог в новых регионах

Москва4 июн Вести.В этом году в новых регионах России планируется отремонтировать 800 километров автомобильных дорог. Об этом председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко сообщил ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, с 2022 года в новых регионах восстановлены федеральная и региональная сети автодорог, а также 70 мостовых переходов.

В этом году у нас тоже задача очень серьезная стоит – [отремонтировать] 800 километров. Мы развиваем уже дороги к муниципальным, к школам, к больницам в городах: в Донецке, в Мариуполе… В основном, где мы сейчас делаем, это сельские хозяйства. Мы видим, что можно добраться до любой точки в населенном пункте … до больницы, до поликлиники, до школы. Делаем тротуары, освещение. Там совершенно стала другая жизнь сообщил Петушенко

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о планах по строительству и ремонту российских дорог в этом году. Среди них, по словам главы Минтранса, продолжение маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока, обходы в Свердловской области, а также северный обход Калининграда.