В Совфеде рассказали о темпах обновления парка общественного транспорта в РФ Сенатор Кутепов: регионы получают 5-7 тыс единиц общественного транспорта в год

Москва18 апр Вести.Ежегодно в регионы РФ поступает 5-7 тысяч единиц подвижного состава общественного транспорта, сообщил ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, при текущих темпах вскоре можно достичь показателя обновления общественного транспорта в регионах РФ на уровне 85-87%.

Мы должны четко понимать, какое развитие региона происходит, в каком направлении, где строительство жилья происходит, какие производственные мощности собираются вводить – все это нужно считать для того, чтобы эффективно использовать денежные средства. Мы занимаемся сейчас предметно с каждым регионом. Мы понимаем, какое количество транспорта будет обновляться. Мы сейчас говорим о пяти-семи тысячах [единиц] подвижного состава, который ежегодно поступает в регионы. Если мы удержим темпы нашего роста, мы выполним эту планку в 85-87% заявил Кутепов

Как указал политик, сейчас у порядка 16 регионов обновление парка общественного транспорта находится на уровне 90-100%.

Самое главное состоит в другом – в инфраструктуре, создании всей материальной базы для того, чтобы тот же самый трамвай, который экономически выгоден для региона, ходил по этим путям. Для нас главное, чтобы не было нагрузки на регион добавил сенатор

