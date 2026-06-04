Глава Автодора рассказал об отработке механизма контроля над поведением водителя Глава Автодора: вырабатываются технологии контроля поведения водителя на дорогах

Москва4 июн Вести.В России разработаются технологии, которые будут следить за состоянием и поведением водителя на дорогах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко.

По его словам, состояние дорог в России, особенно длинных, улучшилось.

Человек устает, что-то может происходить, потому мы сейчас отрабатываем механизмы контроля над поведением водителя сказал Петушенко

В настоящее время ведомство проектирует ИИ, который мог бы отследить состояние водителя и подать ему соответствующий сигнал предупреждения.

Глава Автодора также сообщил, что скоростные дороги позволяют бизнесу не поднимать цены на любой продукт, начиная от атомного реактора до хлеба.