Москва4 июн Вести.Скоростные дороги позволяют бизнесу не поднимать цены на любой продукт, начиная от атомного реактора до хлеба. Об этом ИС "Вести" заявил глава государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко. По его словам, самое дорогое, что есть у человека – это время.

Вот построив дорогу до Екатеринбурга, закончив там кусок, 2500 километров, сокращение времени пути вдвое. А это что-то, значит, мы с вами поедем и самое главное, бизнес, который там едет за одно и то же время, можно, проехав по скоростным дорогам государственной компании, сделать большее количество рейсов. Это вроде бы банальная история, а с другой стороны, это экономика. То есть вот за счет скорости передвижения, сокращения времени туда, одной и той же единицы можно сделать больше банальных там поездок, и тем самым где-то сократить, но самое главное не дать возможность нашей составляющей увеличивать стоимость любого продукта, начиная от атомного реактора до хлеба, который это есть сказал Петушенко

Ранее сообщалось, что "Автодор" готовит решения о повышении скоростного лимита до 110 километров в час на отдельных участках крымской трассы. Аналогичное увеличение разрешенной скорости ожидается к концу года на трассах М-3 "Украина" и М-4 "Дон" после завершения их реконструкции.