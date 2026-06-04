Глава Автодора рассказал о беспилотных асфальтоукладчиках Глава Автодора рассказал о причинах внедрения беспилотных асфальтоукладчиков

Москва4 июн Вести.Председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко рассказал в интервью ИС "Вести" о беспилотных асфальтоукладчиках и причинах их внедрения.

По его словам, для этого существуют несколько оснований.

Уже отрабатываются механизмы беспилотных асфальтоукладчиков, катков по нескольким причинам: и народу мало, и монотонная работа, на которой человек не может находиться 12 часов в летний период сказал Петушенко

Ранее в Минпромторге рассказали о пользе беспилотников в сельском хозяйстве. Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак отметил, что использование дронов помогает аграриям оптимизировать свою работу.